Premio nazionale 'Histonium' di poesia e narrativa, sabato scade il Bando

Scade sabato prossimo, 29 maggio (farà fede il timbro postale di partenza), il Bando della XXXVI Edizione del Premio Nazionale “Histonium” di Poesia Narrativa.

Ricordiamo che al Concorso possono partecipare tutti i cittadini italiani, anche residenti all’estero, solo con opere in lingua. Tali opere non devono aver mai conseguito il primo premio in altri Concorsi. Le poesie non devono superare i 40 versi, le opere di narrativa le 8 cartelle.

Le Sezioni sono sei: A) Poesia inedita a tema libero; B) Silloge inedita di 10 poesie; C) Narrativa inedita; D) Opera inedita, svolta in poesia o in prosa sul tema sociale: “La donna: pilastro portante tra famiglia e lavoro”; E) Libro edito di poesia, narrativa e saggistica (dal mese di gennaio 2019 al mese di maggio 2021); F) Opera in poesia o prosa sul tema: “La presenza benefica degli animali domestici”.

Per ulteriori informazioni inviare una e-mail a: premiohistonium@hotmail.it

Prof. Luigi Medea, Presidente del Premio