"Per te le tenebre sono come luce, Pregare con i Salmi”, il libro di Don Gianni Carozza

E’ appena uscito l’ultimo libro di Don Gianni Carozza “ Per te le tenebre sono come luce, Pregare con i Salmi”, Ed. Insieme, con la prefazione di Don Angelo Casati. Il libro raccoglie alcune meditazioni sui salmi proposte dall’autore a Radio Vaticana. Lo scopo del testo è quello di aiutare chiunque lo desideri a conoscere più da vicino le preghiere del Salterio. Ogni capitolo del libro presenta il testo del salmo seguito dalla lectio divina dell’autore. Ciascun salmo proposto può diventare l’occasione per vivere un momento di sosta e di silenzio durante la giornata, in particolare al mattino, prima di intraprendere le attività. Pregare un salmo, anche sempre lo stesso, è appropriarsi di una forte esperienza interiore nella relazione con Dio.