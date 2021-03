Dante Docet… ed è ancora vivo! Il 'Dantedì' al Polo Liceale 'Pàntini Pudente' di Vasto

Il Polo Umanistico del territorio non poteva che dare luogo ad un bellissimo incontro tra i vari gruppi di alunni di tutti i Licei e gli indirizzi del Pàntini Pudente .

L’evento, curato e coordinato dal Prof. Andrea Travaglini si è svolto alla presenza costante del Dirigente Scolastico, la prof.ssa Anna Orsatti che ha interagito con tutti i docenti e soprattutto con i ragazzi del triennio, i quali hanno presentato i loro omaggi al grande poeta. I ragazzi del Liceo Artistico, Classico, Linguistico, Economico Sociale e delle Scienze Umane hanno approfondito e reiventato, riflettuto e confrontato, versi e testi di Dante, dando loro vita, anima e animazione!

In una giornata che viene celebrata dai più grandi studiosi e in ogni luogo, “Dare voce ai ragazzi - ha dichiarato la dirigente - è stata la cosa migliore che potessimo fare; lasciare che approfondissero, ciascuno secondo la propria sensibilità, e interpretassero, la grandezza e la molteplicità di Dante guidati dai loro insegnanti, ha reso questa giornata ancora più significativa”.

Tutte le interpretazioni, da quelle più creative: la traduzione social dei versi del Paradiso in Emoji, la creazione di un Decimo Cerchio in cui confinare una particolare tipologia di dannati, o la nascita di un gioiello dedicato a Beatrice, fino ai parallelismi con gli Inferi dell’adolescenza; dalle drammatizzazioni virtuali con riflessioni sul valore dell’amicizia che prendono spunto dal Canto di Casella del Purgatorio, a quelle sulla politica, Draghi che chiede consiglio a Dante e si confronta con lui, fino alla trasposizione dei fatti di cronaca… fino ai delitti perpetrati nei confronti delle donne e le storie tragiche delle figure femminili riportate nella Divina Commedia, tutte ma proprio tutte, hanno lasciato spazio nel corso dell’incontro, al riso e alla commozione, al coinvolgimento.

Tanti i video, animazioni, letture appassionate e confronti tra passato e presente che hanno confermato non solo quanto Dante sia più vivo che mai, amato e apprezzato da docenti e discenti, ma che la scuola, anche in Dad, non è mai morta. Il sapere e la sensibilità dei ragazzi che in alcuni lavori hanno indicato gli insegnanti come mèntori a cui fare riferimento, delle guide che li sorreggono e intervengono nei momenti duri della loro vita, dimostra che il mestiere degli insegnanti non ha soste ma solo meriti.