Il bassorilievo di Dante sul Monumento a Gabriele Rossetti

Nel Dantedì spicca il bassorilievo di Dante posto sul Monumento a Gabriele Rossetti, nell'omonima piazza al centro di Vasto.

"Gabriele Rossetti - si legge nella sezione dedicata sul sito del Comune . fu poeta e patriota, uno dei primi affiliati alla Carboneria che, costretto all’esilio, visse e morì in Gran Bretagna. Il monumento a lui intitolato sorge nell’omonima piazza nel cuore del centro storico di recente restaurato grazie al Lions club Vasto Host, fu inaugurato nel 1926 dal principe ereditario Umberto di Savoia ed è stato realizzato da Filippo Cifariello su un basamento di pietra bianca e con in cima un’aquila bronzea che si libra in volo. In alto ci sono i medaglioni dei quattro figli artisti, Dante Gabriel, poeta e pittore fondatore dei Preraffaelliti, Cristhina Georgina, poetessa di spicco dell’800 inglese, William Michael, critico e letterato, e Maria Francesca, suora conventuale.

Alle spalle c’è inciso sulla pietra un bassorilievo che rappresenta Dante, modello e punto di riferimento letterario e culturale del poeta esule".

