Finanziamenti regionali per enti e associazioni culturali

C’è tempo fino al 18 marzo per fare la domanda sulla piattaforma per la concessione di contributi a enti ed associazioni culturali. Lo comunica l'assessore alle Promozione culturale, Daniele D'Amario, ricorda come "la misura predisposta dalla Giunta regionale prevede una dotazione finanziaria di 1,5 milioni di euro. Si tratta - ha aggiunto l'Assessore - di una misura che vuole venire incontro alle esigenze degli enti e delle associazioni culturali regionali che stanno subendo la paralisi dell'attività a causa della pandemia. Le misure sono rivolte prioritariamente - spiega Daniele D'Amario - agli enti ed alle associazioni culturali finanziati dal Fondo unico per lo spettacolo (Fus) e dal Fondo Unico per il Cinema e l'Audiovisivo (Fondo per lo Sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo) e agli enti e associazioni in generale purché operanti in Abruzzo al 31 gennaio 2020".

La piattaforma di riferimento è lo sportello digitale regione abruzzo (sportello.regione.abruzzo.it) e l'accesso è ammesso solo attraverso l'identità digitale SPID. Le domande potranno essere presentate fino alle ore 15 di giovedì 18 marzo.