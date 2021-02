E’ finita la registrazione di “Tanos” la toccante storia di emigrazione

“Tanos”, lo spettacolo teatrale realizzato da Stefano Angelucci Marino e Rossella Gesini, che parla della storia di emigrazione, una di tante che hanno vissuto i molti abruzzesi partiti per l’Argentina alla ricerca di fortuna, dopo tanti successi teatrali è stato trasformato in un video. La registrazione è avvenuta nel Teatro Comunale di Ortona, senza pubblico e per le telecamere. Il video del lavoro che sarà trasmesso dalle emittenti televisive Rete8 e LAQTV Abruzzo, media partner del progetto ideato e curato dal Teatro Stabile d’Abruzzo.

“Tanos” andrà in onda in televisione e sarà trasmesso in streaming con un adattamento al linguaggio televisivo curato da Vincenzo Olivieri, un modo per raggiungere gli spettatori fino alla riapertura delle sale teatrali.

Stefano Angelucci Marino scrive su Facebook : “Seguiteci e sosteneteci, ne abbiamo bisogno.”