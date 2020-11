'Giallocarta', premiata l'autrice vastese Amelia Di Corso

Domenica 25 ottobre, si è svolta a Civitanova Marche la cerimonia di premiazione della 16^ edizione di Giallocarta “Nel nome di Pina Vallesi”, dell’Associazione Cartacanta, negli ultimi anni articolato in Festival (con i suoi numerosi laboratori per gli appassionati, gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, presentazioni di autori e libri, cinema, teatro), in cui sono stati premiati i vincitori di Giallocarta 2020: Vincenzo Cipriani, Amelia Di Corso e Mario Ventrelli.

Seconda classificata l’autrice, scrittrice e regista abruzzese Amelia Di Corso, da Vasto, con il racconto “Orto verticale”. Classe 1991. Si forma presso l'Accademia Internazionale di Arte DrammaticaTeatro Quirino V. Gassman e la Q-Academy del Teatro QuirineBa, in seguito a studi di Cinema e Televisione. Nel 2015 fonda la sua compagnia Teatro L'Avvelenata. Successivamente studia Drammaturgia e Sceneggiatura presso la Federazione Unitaria Italiana ScriBori di Roma. Suo testo d'esordio è Pastore da lei stessa direBo e interpretato, che nel Festival Internazionale Theatragon 2016 arriva in finalissima per migliore interpretazione e gradimento del pubblico e si aggiudica il premio come Miglior Autore.

Scrive e dirige per la sua compagnia lo spettacolo “Sachertorte”, che viene selezionato tra i finalisti del premio Scintille 2016, portando lo spettacolo - come corto teatrale - per quattro date a Milano e Asti. La sua compagnia entra a far parte del volume Lazio Creativo 2018 contenente i migliori progetti di giovani eccellenze under 35 della Regione Lazio; e con questo progetto, vince la residenza Emergenze Romane e viene scelta tramite bando per la stagione teatrale 2017/18 del Teatro Trastevere di Roma, a cui segue anche una tournée in Abruzzo e in Puglia. Il testo “Sachertorte” arriva in seguito in finale nella VI ed. del premio Teatro, Musica e Shoah e in finale al premio Antonio Conti - Concorso di scrittura drammaturgica 2020, la cui giuria è presieduta da Lucia Calamaro. Scrive inoltre una riduzione cinematografica del testo “Sachertorte”; con questa sceneggiatura realizza in collaborazione con Patroclo Film un cortometraggio, firmato da Leopoldo Medugno, ora in concorso a numerosi Festival nazionali e internazionali: Nomination come Best Film al Barcelona Planet Film Festival, semifinalista al Los Angeles Cinefest, First Selection al Moving Pictures Festival del Belgio, Selezione Ufficiale al Roma Cinema DOC, al San Mauro International Film Festival, e al Queen City Cinephiles del North Carolina. Vince del premio Miglior Film allo UK Monthly Film Fes:val in Gran Bretagna e il premio di Distinzione al Canada Shorts Film Festival. Dal 2018 è associata al team di sceneggiatori AĒ, col quale lavora a sceneggiature di cortometraggi, lungometraggi e spot pubblicitari.

Giallocarta è un’organizzazione che è riuscita a migliorarsi ed innovarsi di edizione in edizione e che oggi riceve un nuovo impulso e responsabilità. Oltre mille ore di attività per le Sezioni Junior e Pulcino Giallo del premio letterario nazionale, laboratori di scrittura creativa, letture per superare le paure, laboratori dei mastri cartai fabrianesi, l’arte dei mille riusi della carta, laboratori di marionette di cartapesta e libro d’artista, piccoli brividi, fotografia, disegno, fumetto, burattini e origami.

Giallocarta è anche presentazioni di libri e autori, giornalisti, intellettuali ed editori che hanno accompagnato dal 2004 le giornate Giallocarta, con Pina Vallesi, Tecla Dozio e tutti i volontari ed i collaboratori compresi i tanti autori di fama nazionale.

ORTO VERTICALE di AMELIA DI CORSO

Alcune note dell’autrice sul suo giallo. “Con la quarantena non ho più scuse: è ora di metter su il mio orto verticale. Il pallet di legno nell’angolo del terrazzino mi fissa da mesi, si chiede come mai da portare pile di scatole ai supermercati sia finito qui a non far niente. I primi passi sono facili, la cartavetrata per togliere le schegge, poi due mani d’impregnate, che tanto con sto sole s’asciuga subito. Da un paio di balconi svolazzano lenzuola con incerti arcobaleni disegnati e le scritte #iorestoacasa #andràtuttobene. Chissà se ci credono davvero. Se appendessi un lenzuolo io, i miei dirimpettai leggerebbero #momaccjd #venitmàpijà #mancanosololelocuste.”

Durante il lockdown, tra le tante difficoltà che il mondo stava affrontando, mi colpì la notizia che i crimini fossero nettamente diminuiti. Tutti, tranne quelli domestici. Caspita, ho pensato, io che catapulterei dal quinto piano il mio ragazzo perché lascia immotivatamente la scatola delle uova nel frigorifero pure se è vuota, e che nella testa mi perdo in colorite arringhe per convincere un giudice immaginario su quanto sia valida la mia tesi - tutto per sfogarmi sola ed evitare di litigare con lui - cosa penserei o farei se i problemi fossero realmente gravi? E’ con un peso sul petto che nasce Orto Verticale. Ironia e grottesco si mescolano per dar voce allo strambo flusso di coscienza di una donna. Lei è per me simbolo di tutte quelle persone che, nella vita e ancor più in quarantena, sono state costrette a vivere accanto a qualcuno che maschera la violenza con qualcosa che non si può certo chiamare amore. La cosa raccapricciante è che ogni cosa che subisce la protagonista è tratta da testimonianze, trovate durante lo studio per scrivere questo racconto, di storie realmente accadute.