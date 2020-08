'Scrittori in piazza' con Remo Rapino: "Una serata come un grande respiro"

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

In piazza Barbacani, per 'Scrittori in piazza', l'iniziativa curata dall'Associazione culturale Liber e dall'Amministrazione comunale, tra la quinta del Castello Caldoresco e la fontana secentesca, un pubblico molto numeroso, attento, divertito, ha seguito e applaudito lo scrittore Remo Rapino e il suo romanzo "Vita,morte e miracoli di Bonfiglio Liborio" edito da Minimum Fax.

Una serata all'insegna di grandi temi: la lingua, il dialetto, la storia, la societ à, l'umanità respinta ai margini.

Protagonista impareggiabile 'lu cocciamatte' Bonfiglio Liborio. Finalmente si riparte mettendo al centro la Letteratura.

Una serata che è stata "un grande respiro".