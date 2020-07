Biblioteca 'Mattioli' e Archivio 'Rossetti', ripartono i servizi

Sono ripartiti i servizi di prestito interno e interbibliotecario della Biblioteca “Raffaele Mattioli” secondo il Protocollo di sicurezza per la gestione dell’emergenza Covid19.

Gli utenti potranno prenotare i servizi esclusivamente attraverso una richiesta telefonica o email. Una volta effettuata la prenotazione, si dovrà attendere la conferma via telefono o via mail prima di recarsi in Biblioteca: giorni e orari dell’appuntamento verranno infatti definiti dal personale bibliotecario secondo un calendario e modalità che garantiscano la salute di tutti.

Per informazioni contattare il numero 0873/59550 o scrivere al seguente indirizzo: biblioteca@comune.vasto.ch.it

Ripartito, inoltre, il servizio di riproduzione documenti dell’Archivio Storico Comunale "Gabriele Rossetti". Gli utenti potranno richiedere la riproduzione dei documenti al seguente indirizzo: archiviostorico@comune.vasto.ch.it Per informazioni contattare il seguente numero: 0873/362044