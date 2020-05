In un libro le poesie di Maria Rosaria Scafetta

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Esce il 24 maggio il libro di poesie di Maria Rosaria Scafetta, nata a Vasto.

Nel libro si rievocano ricordi legati al suo paese natio, alla contrada San Biagio dove ha vissuto la sua infanzia e giovinezza.

Una donna creativa che oggi vive sul lago di Garda e che dopo la morte del marito Luigi Tiberio ha voluto raccogliere tutte le sue poesie in un volume che verrà regalato a scuole e a case di riposo perché ogni poesia è intrisa di attimi di vita che per lei sono stati motori propulsivo di una vita vissuta per gli altri e il sociale.

Un volume che verrà donato anche al sindaco e alla biblioteca di Vasto appena avrá occasione di ritornare nella sua casa di famiglia situata vicino a una quercia secolare e in fondo a un viale che parla di vita. La sua vita che attraverso rime baciate e alternate riesce con grande semplicità a descrivere. Riesce con incisività a tradurre immagini evocative del mare e ricordi legati a vicoli e piazze.

Dai suoi testi poetici emergono i veri valori che vanno cullati e protetti anche con l'aiuto di angeli. Valori che vanno trasmessi alle nuove generazioni perché valorizzano tradizioni ,usi e costumi e possono aiutare tutti a costruire un mondo migliore.