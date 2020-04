"Dove sarò domani...": dedica a Davide Centofanti e Maurizio Natale

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Il progetto “Coltiva la Cultura”, dopo aver ospitato autori illustri quali Folco Terzani e il Cavalier Rosario Esposito la Rossa, è giunto alla sua terza edizione, con la presentazione del libro “Regina Blues” di Antonello Loreto.

Il progetto, ideato e coordinato dalla maestra carceraria Miranda Sconosciuto, con il patrocinio del Comune di Vasto nelle figure dell’assessore all’Istruzione Anna Bosco e della Cultura Giuseppe Forte, e in collaborazione con la libraia Emanuela Petroro, dell’associazione “Liber”, promuove nella giornata del 6

aprile 2020 “Dove sarò domani…” dedicato a Davide Centofanti e Maurizio Natale.

Una data diventata simbolo per una giornata evocativa di ricordo e memoria per celebrare i due studenti che hanno perso tragicamente la vita durante il terremoto dell’Aquila.

L’evento vede la presentazione del romanzo di Antonello Loreto a cura di Karima Ruzzi, con una video intervista, che sarà disponibile a partire dal 6 aprile sul canale YouTube di Coltiva la Cultura, al seguente link (clicca qui), accompagnato da una playlist musicale con i brani estratti dal romanzo.

Il libro narra la storia di un evento straordinario e di una città, Regina (città immaginaria che rappresenta L’Aquila) nel quale, in una giornata nefasta, la vita di 22 ragazzi viene sconvolta, per poi ritrovare nella stessa, la resiliente forza di rinascita. Il romanzo vuole essere un messaggio di speranza e di rigenerata

resilienza in ognuno di noi e lo racconta attraverso le voci e i sogni di giovani adolescenti.

Il libro "Regina Blues" di Antonello Loreto sarà in vendita presso la Nuova Libreria di Vasto.

Per prenotazioni chiamare il numero: 333-42822363 Emanuela Petroro

Per curiosità e commenti inviare una mail all’indirizzo: coltivalacultura@gmail.com.

Saremo lieti di rispondervi!