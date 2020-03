'Scrigni di bellezza', nuova raccolta antologica del Premio Histonium

Un interessante lavoro redazionale di cinque mesi, racchiuso in 288 pagine, dove sono pubblicati i vari testi di poesia e narrativa, premiati o segnalati durante la Manifestazione del 21 settembre 2019, con la copertina a colori, che riporta una stupenda foto di “Porta Catena” di Vasto, al di là della quale, sulla Loggia Ambling, si presenta un panorama che suscita stupore e meraviglia tra i visitatori (foto di Pierangelo Di Memmo): ecco in sintesi come si presenta la 34^ raccolta antologica del Premio Nazionale “Histonium”, dal singolare titolo: “Scrigni di bellezza” (Ed. Il Torcoliere).

Le motivazioni della impostazione editoriale e della scelta del titolo le ha evidenziate, nella “Introduzione”, il curatore dell’Antologia, prof. Luigi Alfiero Medea, che è anche il Presidente del Premio.

“Il 2019 – scrive il prof. Medea – è stato un anno difficile, per alcuni eventi dolorosi che l’hanno attraversato. A cominciare dalle tragedie che si sono consumate nel Mare Mediterraneo, dove migliaia di persone sono annegate, mentre cercavano sui barconi di raggiungere le coste della Grecia, della Spagna, dell’Italia, di Malta e di Cipro. In particolare, il 6 ottobre, dopo l’ennesimo naufragio a poche miglia da Lampedusa, straziante per i soccorritori è stato il recupero dei corpi di tredici donne, alcune incinte. A ciò si è aggiunto l’esodo di tanti migranti in fuga verso il Nord dai Paesi centroamericani. Due foto soprattutto ne hanno colto l’aspetto drammatico: quella di una bambina di due anni, Yanela Sanchez, che piangeva disperata sul confine tra Messico ed Usa, in Texas, mentre la mamma veniva presa in custodia dai soldati americani, dopo un estenuante cammino pieno di pericoli per tentare di raggiungere gli Stati Uniti, e quella che ritraeva i corpi di un padre salvadoregno e della sua bambina, anche lei di due anni, affogati nel Rio Grande durante il viaggio della speranza. I venti di guerra hanno soffiato con violenza, seminando morte e distruzione. Da ricordare l’intervento dell’esercito turco nel Nord Est della Siria, ultimo capitolo di un lungo conflitto, in cui ad essere sacrificati sono stati ancora una volta i curdi. Anche il terrorismo dell’ISIS ha colpito nuovamente gente inerme ed innocente, trasformando, Domenica 21 aprile, la Pasqua cristiana in una giornata di sangue in Sri Lanka, mietendo 253 vittime. Inoltre, gravi fermenti sociali ed economici hanno provocato feroci rivolte. Si pensi a quella del Venezuela, in febbraio, e a quella del Cile, in ottobre. A Caracas, il popolo, stremato dalla fame e dall’emergenza sanitaria, è sceso in piazza per protestare contro il Presidente Nicolas Maduro, mentre la città di Santiago è diventata teatro di protesta contro la disuguaglianza sociale e i rincari dei servizi di base”.

“Non sono, tuttavia, mancati nel 2019 – continua il prof. Medea – gli aspetti positivi, carichi di aspettative e aperti alla speranza. Riporto qui solo tre avvenimenti più significativi. La stretta di mano storica, avvenuta il 20 giugno 2019, tra il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un nella zona demilitarizzata che separa la Corea del Nord dalla Corea del Sud ha suggellato il disgelo tra i due Paesi: un importante passo in avanti verso la costruzione della Pace. Matera, capitale della Cultura Europea, è diventata, come ha sottolineato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, “il simbolo del Mezzogiorno italiano che vuole innovare e crescere, sanando fratture e sollecitando iniziative”. Infine, i giovani hanno iniziato a manifestare una grande voglia di cambiamento, divenendo i protagonisti del “Fridays for Future”, quello che simpaticamente è stato battezzato il “movimento delle 3 F”. Essi sono scesi nelle piazze italiane e di altre Nazioni per protestare, sulla scia di Greta Thunberg contro un mondo minacciato dall’emergenza climatica e dal riscaldamento globale e proporre nuovi stili di comportamento e nuovi modelli di vita. Tale “onda verde” che si riprende il domani e non vuole lasciarsi rubare le proprie legittime aspirazioni mi ha spinto ad intitolare questa Antologia “Scrigni di bellezza”. Sì, il titolo vuole agganciarsi alla presa di coscienza giovanile che vede un nesso inscindibile tra la questione climatica e l’iniziativa umana, nel segno di quella “ecologia integrale” più volte richiamata da Papa Francesco. In altre parole, non si può più aspettare che le emissioni inquinanti rovinino definitivamente lo “scrigno di bellezza” della nostra Madre Terra. Occorre lasciarsi contagiare dal desiderio fascinoso dei giovani che vogliono a tutti i costi salvare il Pianeta”.

“Ma il titolo dell’Antologia – conclude il Presidente del Premio – ha altre due valenze culturali, che si richiamano agli argomenti approfonditi all’Histonium 2019, Innanzitutto il tema sulla violenza contro i bambini. È importante l’impegno di ciascuno di noi adulti nel difendere i nostri figli, specialmente i più piccoli e indifesi, nei cui occhi risplende “la bellezza” dell’innocenza, che non deve essere mai violata specialmente all’interno delle mura domestiche. Poi il tema sui luoghi delle nostre radici. I testi, scritti dai concorrenti, invitano tutti a riscoprire gli straordinari tesori che risplendono nelle nostre città, nei tanti caratteristici borghi e nei siti archeologici, alcuni proclamati patrimonio dell’umanità”.

Nove le parti, in cui si divide il volume. Da sottolineare la prima, dove sono richiamati i temi approfonditi nel Concorso; la seconda, dove sono delineatele tappe più significative della XXXIV Edizione del Premio Histonium, e la nona, dove vengono riportate le note bio-bibliografiche dei poeti e scrittori delle varie regioni d’Italia.

C’è, infine, una importante appendice che riporta l’albo d’Oro di grande prestigio delle personalità che in questi 34 anni hanno ricevuto il “Premio Cultura” dell’Histonium.