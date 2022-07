“E’ stata ripristinata la colonnina per la ricarica dei mezzi elettrici di Piazzale Histonium. Si tratta di una colonnina bifacciale da 22 kW, prodotta dalla ABB società leader nella tecnologia digitale a livello globale, - hanno dichiarato il sindaco Francesco Menna e l’assessore alla mobilità sostenibile e smart city, Carlo Della Penna - dotata di due punti di ricarica. Il servizio è gratuito ed è molto apprezzato dai cittadini. Uno strumento prezioso per ampliare le opportunità che la nostra città offre ai turisti. Il settore della mobilità elettrica è un settore in forte crescita. Vasto si sta attivando per l’installazione di dieci nuovi punti di ricarica da collocare in diverse zone. Un progetto finalizzato alla riduzione dell’inquinamento atmosferico ed acustico ed a tutela del miglioramento della qualità dell’aria.”