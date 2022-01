Scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo Monteodorisio, lunedì 'Open Day'

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Ha la data di oggi, 20 gennaio, la comunicazione pubblicata sul sito dell’Istituto Comprensivo di Monteodorisio, a firma della Dirigente, la dott.ssa Cristina Eusebi, relativa all’Open Day Scuola dell’Infanzia per l’anno scolastico 2022/2023.

“In vista delle iscrizioni per l’a.s. 2022/2023 il nostro istituto organizza un incontro in videoconferenza per i nuovi iscritti al primo anno della scuola dell’Infanzia.” si legge nella parte iniziale del comunicato rivolto alle famiglie dei futuri piccoli allievi che inizieranno il percorso educativo.

Presenzieranno “virtualmente” all’incontro, oltre al Dirigente Scolastico, anche le Funzioni Strumentali per la Continuità e l’Orientamento, le Referenti di plesso e il personale docente.

Dunque l’appuntamento è per lunedì 24 gennaio alle ore 17:00.

Maggiori informazioni sulle modalità dell’incontro sono reperibili al link https://icmonteodorisio.edu.it/wp-content/uploads/2022/01/Lettera-open-day-Infanzia.pdf.