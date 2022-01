Iscrizioni a scuola, lettera alle famiglie della dirigente dell'Istituto Comprensivo di Monteodorisio

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Si allinea al comunicato congiunto - diramato nei giorni scorsi - delle Dirigenti delle scuole del 1° ciclo di Vasto, quello firmato dalla Dirigente dell'IC Monteodorisio, la dott.ssa Cristina Eusebi, e pubblicato nel pomeriggio di ieri, 18 gennaio, sul sito dell'Istituto.

Immediatamente condiviso e rimbalzato anche sui canali social del Comune e della Biblioteca Comunale di Cupello, il messaggio arriva chiaro e semplice: rispettare il termine del 28 gennaio per effettuare le iscrizioni alla scuola statale.

Si legge infatti:

"Cari genitori, il 28 gennaio scade il termine per iscrivere i vostri figli per l'anno scolastico 2022/2023 alla scuola statale (Infanzia, Primaria o Secondaria).

È una scadenza importante perché sulla base del numero di iscritti saranno poi costituite le sezioni ed assegnati i docenti.I bambini che si iscrivono successivamente potranno essere accolti, fino ad un tetto stabilito dal Ministero, ma verranno inseriti nelle classi già formate con un conseguente aumento del numero di alunni per classe.

Poiché invece è importante tenere basso il numero di bambini per classe, sia per ragioni legate all'emergenza Covid sia per offrire una didattica migliore, si invita a rispettare il termine del 28 gennaio."

Un invito, dunque, quello di procedere quanto prima alle iscrizioni, che vede alla base l'annosa questione delle “classi pollaio” e la conseguente necessità di evitare il sovraffollamento in ambienti chiusi: tema caldo, questo, che va oltre l'emergenza sanitaria che stiamo vivendo, collegandosi a una forte volontà di creare e garantire un maggiore equilibrio nelle classi che permetta anche un'organizzazione più funzionale della didattica.

Maggiori informazioni e relativa modulistica per procedere all'iscrizione sono reperibili sul sito dell'IC Monteodorisio https://icmonteodorisio.edu.it/ .