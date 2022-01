A Cupello screening di massa domenica 9 gennaio

A disdetta di alcune voci circolate circa la mancata notizia da parte del Comune di Cupello su un eventuale annullamento dello screening Covid-19 programmato per domenica 9 gennaio, un post del Sindaco Graziana Di Florio conferma quanto riportato nella locandina pubblicizzata, sui vari canali social e non solo, dalla mattinata del 4 gennaio circa l’indagine prevista.

Dunque, per tutta l'intera giornata di domenica 9 gennaio, dalle ore 8.30 alle 12:30 e dalle ore 14:30 alle 18.30, presso i locali del Palazzo Comunale di Cupello, si terrà lo screening che, in linea con quanto stanno facendo anche altri comuni, permetterà di "garantire un monitoraggio collettivo, quanto più reale possibile", come si legge nel post pubblicato dal Sindaco nel tardo pomeriggio di mercoledì 5 gennaio, a ulteriore conferma della notizia.

Personale sanitario specializzato provvederà a effettuare i tamponi antigienici che verranno poi prontamente analizzati per comunicare ai cittadini il relativo risultato.

Un'occasione in più, questa, per dimostrare il necessario senso civico in una situazione come quella in cui ci troviamo attualmente.