Rimborso spese libri di testo per l'anno scolastico 2021-2022, pubblicato l'avviso a Cupello

"Il sindaco Graziana Di Florio e l’Assessore con delega all’Istruzione Giuliana Chioli informano che l’Amministrazione Comunale, ai sensi della Delibera di G.R.A. n. 659 del 22/10/2021, provvede al rimborso dei libri di testo per la scuola dell’obbligo (per obbligo scolastico deve intendersi la scuola secondaria di primo grado ed il I° e II° anno di corso della scuola secondaria di secondo grado) e superiore, per l’anno scolastico 2021/2022, a favore delle famiglie residenti nel Comune di Cupello il cui reddito I.S.E.E., in corso di validità, risulti pari o inferiore ad Euro 15.493,71.": è quanto riportato in post pubblicato oggi, 4 gennaio 2022, sulla pagina Facebook del Comune di Cupello.

I moduli per la presentazione delle domande sono disponibili presso l’Ufficio Protocollo o scaricabili dal sito del Comune di Cupello www.comunedicupello.it alla Sezione “Ultime News”.

Una volta compilati, dovranno essere riconsegnati all’Ufficio Protocollo dell’Ente oppure trasmessi tramite posta elettronica certificata all’indirizzo affarigenerali@pec.comunedicupello.it entro e non oltre il 31 marzo 2022.



Per ricevere informazioni è possibile contattare i numeri 0873/316822 o 316824 o 316826 .