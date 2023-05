Un nuovo bosco urbano a Vasto

Si è concluso l’intervento di forestazione che ha portato alla messa a dimora di mille nuove piante nella città di Vasto. Il progetto realizzato con il sostegno di Estra rientra in Mosaico Verde la campagna nazionale di forestazione di aree urbane ed extraurbane e tutela di boschi ideata e promossa da Azzero CO2 e Legambiente.

All’incontro per l’inaugurazione dell’area sono intervenuti Francesco Menna, sindaco di Vasto, Gabriele Barisano, Assessore, Francesco Pieia, Amministratore delegato di Estra Prometeo, Sandro Scollato, Amministratore Delegato di AzzeroCO2 e Giuseppe di Marco Presidente Legambiente Abruzzo.

L’intervento nello specifico ha riguardato un’area situata all’interno di una zona verde sopraelevata delimitata a est dalla strada statale Adriatica affacciata sul mare Adriatico e ad ovest dal centro storico della città. Scopo del progetto è quello di aumentare la copertura arborea dell’area per poterne fare un parco pubblico a disposizione della cittadinanza.

"Oggi apprezziamo l’intervento realizzato su un’area alla quale è stato restituito il decoro che merita. Atti concreti per dare risposte alle emergenze ambientali del nostro periodo, per rendere verde e più pulita la nostra città, pensando soprattutto ai cittadini di domani, che sono i nostri figli e i nostri nipoti – ha dichiarato Francesco Menna -. In questi anni di amministrazione abbiamo dedicato particolare attenzione al verde pubblico, con uno sguardo rivolto al futuro. Il compito di tutti, adesso, è di mantenere vivo questo parco, di rispettarlo e di prendersene cura”.

“Oltre a interventi di ripulitura, dalla grande quantità di rifiuti abbandonati nell’area, sono stati eseguiti lavori di taglio dell'erba e di sistemazione delle piante. Come Amministrazione Comunale riteniamo un dovere morale fare tutto il possibile per lasciare una città più verde e con un patrimonio arboreo ampliato e rinnovato. Quella che presentiamo oggi è un’operazione che va a beneficio di tutti. Questa giornata di festa rappresenta una bellissima occasione di riflessione sull’importanza di lavorare per incrementare ogni anno il patrimonio arboreo cittadino” ha affermato l’assessore Gabriele Barisano.

Grazie a questa nuova zona verde, Vasto si arricchisce di un nuovo spazio in cui la natura torna ad essere protagonista. Le mille piante messe a dimora andranno ad incrementare il patrimonio di biodiversità del territorio contribuendo, al tempo stesso, alla riduzione delle emissioni climalteranti. Gli alberi sono infatti naturali "purificatori d'aria" che assorbono e filtrano numerose sostanze inquinanti e creeranno delle zone d’ombra che renderanno maggiormente fruibile l’area da parte della cittadinanza che potrà beneficiare di questo spazio verde rigenerato.

“Sviluppo sostenibile e tutela dell’ambiente – afferma Francesco Pieia, Amministratore delegato di Estra Prometeo - rappresentano obiettivi cardine del gruppo Estra. Iniziative come questa confermano come il nostro impegno per un futuro più responsabile passi anche attraverso la valorizzazione e il coinvolgimento dei territori e delle comunità”.

Le piante, scelte accuratamente per la loro capacità di adattarsi alle condizioni climatiche della zona, svolgeranno un ruolo importante non solo nella creazione del nuovo parco pubblico, ma anche nel miglioramento dell’aspetto estetico dell’area. Tra le varietà selezionate, troviamo il leccio, l’acero campestre, il carpino bianco e il frassino.

“Questo progetto per Vasto ci permette di migliorare il benessere collettivo con l’obiettivo di accrescere la qualità della vita della comunità vastese e tutelare le sue risorse naturali - Ha commentato Giuseppe Di Marco Presidente Legambiente Abruzzo -. Un’azione concreta per la nostra città che pone al centro il valore del territorio e della cittadinanza attiva e che punta a dare soluzioni verso una sostenibilità ambientale, economica e sociale fondamentali per le sfide al cambiamento climatico."

“Grazie alla partnership con Estra abbiamo realizzato un importante intervento di forestazione a Vasto con lo scopo di andare a creare un'area boschiva che, oltre a contribuire alla riduzione delle emissioni inquinanti e alla conservazione della biodiversità, diventerà un luogo di incontro e di svago per la comunità locale che potrà beneficiare di quest’area verde. Una risposta tangibile alla necessità di proteggere e valorizzare l'ambiente in cui viviamo - Ha dichiarato Sandro Scollato Amministratore delegato di AzzeroCo2 -. L’iniziativa rientra nel progetto europeo “LIFE Terra” che vede Legambiente come unico partner italiano e del quale noi siamo sostenitori, un esempio concreto di come il lavoro sinergico tra diverse realtà consenta di restituire pregio ai nostri territori e consegnare ai cittadini luoghi fruibili a contatto con la natura”.