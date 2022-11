Revisione del Superbonus

Sul superbonus, introdotto nel 2020 con il decreto Rilancio, si cambia con una riduzione dell’aliquota che dal 110%, passa al 90%, aprendosi anche alle villette, precedentemente escluse, ma con alcune regole. E’ quello che sta studiando il nuovo governo in vista della legge di bilancio.

I proprietari delle abitazioni unifamiliari potranno beneficiare dello sconto solo se vi risiedono, e per loro quindi la villetta è la prima casa, e hanno un reddito massimo di 15 mila euro. La soglia però potrà salire in base al numero di componenti la famiglia, introducendo così una sorta di sistema basato sul quoziente familiare.

La possibile modifica non convince però i costruttori, che frenano. "Prima di ragionare di percentuali vogliamo capire qual è la politica industriale, dove si vuole andare", dice la presidente dell'Ance Federica Brancaccio, contraria ad una nuova modifica delle regole in corso "senza peraltro - puntualizza - aver ancora risolto il problema della cessione dei crediti". "I bonus li vogliamo con cognizione di causa, con obiettivi", aggiunge. Con l'Ance giovani che rimarca: "in due anni il superbonus 110% ha permesso l'efficientamento energetico di "oltre 35.000 condomini rispetto ai 1.443 realizzati con i bonus ordinari nei 7 anni precedenti", generando un valore pari al 7,5% del Pil”.