50 anni di Confindustria Abruzzo

La Confindustria Abruzzo compie 50 anni e celebra l’industria abruzzese con un evento: “Radici e Visioni: le sfide future per l’industria abruzzese”, in programma il 15 Novembre 2022, alle ore 16.00, a Pescara, presso l’Aurum in Viale Gardone Riviera.

Una ricorrenza storica che vedrà la presenza del Presidente nazionale, Carlo Bonomi, e del Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

Nata nel 1972, Confindustria Abruzzo ha contribuito, grazie ad una intensa attività di lobby, alla crescita economica e al progresso sociale della Regione consolidandone la vocazione industriale. Un’azione costante che si è sempre contraddistinta e affermata per i contenuti volti alla modernizzazione del paese.

L’evento, oltre ad onorare il grande lavoro svolto in 50 anni, costituisce un’occasione per riflettere sul futuro dell’Industria abruzzese nel nuovo scenario e per confrontarsi sui nuovi paradigmi di sviluppo e i cambiamenti in atto nell’economia, con l’intento di evidenziare le sfide che ci attendono e le necessarie riforme per la competitività del sistema paese.

L’ambizione è quella di contribuire e accompagnare, in un cammino virtuoso, l’Abruzzo verso l’Europa. Un percorso che in questi 50 anni, vissuti tra importanti emergenze, è stato frutto della proverbiale laboriosità e lungimiranza degli imprenditori e dei cittadini abruzzesi.

Per registrarsi https://www.eventbrite.it/e/460903884927