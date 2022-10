Avviata sinergia Provincia-scuole per fronteggiare il caro energia

Il caro energia, l’aumento esponenziale delle bollette di elettricità e gas, è tema preponderante in questi mesi. Un’emergenza che si trovano a fronteggiare famiglie, imprese, istituzioni. Tra cui gli Enti Locali e le scuole. La Provincia di Chieti, così come diversi comuni, l’Università “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara e plessi scolastici stanno valutando azioni per contenere i costi.

Un ulteriore passo in avanti è stato compiuto in questi giorni per fronteggiare insieme, per sostenere il peso del caro energia con maggiore forza da parte di diverse istituzioni. Rappresentanti della Provincia hanno incontrato i presidi delle scuole secondarie di secondo grado ed alcuni studenti “per affrontare il tema dell'aumento dei costi energetici e il ricorso ad un corretto ed efficace utilizzo delle risorse”. La Provincia è stata rappresentata dal presidente Francesco Menna, dai consiglieri provinciali Arturo Scopino, Filippo Di Giovanni e Massimo Tiberini, dal Dirigente del Servizio Patrimonio Giancarlo Moca e dalla Segretaria generale della Provincia Antonella Marra.

“L'aumento dei costi energetici oltre a colpire in maniera pesante le famiglie e le imprese, rischia di paralizzare anche la spesa corrente e condizionare l’operatività della Provincia – ha sottolineato il presidente Menna - è pertanto necessario mettere in campo tutte le azioni possibili per contenere i consumi energetici. È necessario dunque fare squadra e adottare pratiche utili per utilizzare al meglio e in maniera efficace il servizio”.

“Il Ministero della Transizione Ecologica con un apposito decreto del 6 ottobre scorso ha già fissato alcune disposizioni riguardanti il posticipo di 15 giorni dell'accensione degli impianti di riscaldamenti e la riduzione di accensione degli stessi di un'ora al giorno – riporta la nota della Provincia inviata dopo l’incontro - abbiamo però condiviso con i Dirigenti scolastici anche la necessità di una collaborazione attraverso l'utilizzo corretto dell'energia e di informare gli uffici provinciali qualora siano necessari interventi tesi alla riduzione del consumo energetico”.

“Siamo passati da una spesa di 1,7 milioni di euro a 4 milioni di euro nel 2022 che abbiamo assorbito con il nostro bilancio, oltre che con i contributi dello Stato – ha reo noto Giancarlo Moca - Con i Dirigenti scolastici abbiamo pertanto condiviso la necessità di sensibilizzare il personale docente, il personale scolastico e ATA e i gli studenti stessi ad un uso corretto delle risorse energetiche con piccole pratiche ed accortezze".

“Incontri di questo tipo sono importanti per avere tutti la consapevolezza di quanto sta accadendo e di quanto lo sforzo di ciascuno di noi può aiutarci a superare questo momento di crisi” ha dichiarato il consigliere provinciale con delega al bilancio Di Giovanni che ha ringraziato “i Dirigenti scolastici per essere venuti stamane e per averci portato le loro istanze” ed evidenziati alcuni interventi della Provincia di Chieti negli ultimi mesi: “installazione di sanificatori in tutte le aule scolastiche e la valutazione di come, attraverso ulteriori supporti tecnologici, intervenire sul risparmio energetico".