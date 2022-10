Auto elettrica: 4 buoni motivi per scegliere il noleggio a lungo termine

Le auto elettriche stanno a poco a poco conquistando il mercato e iniziamo a vederne sempre di più sulle strade. Questi mezzi di mobilità alternativa d’altronde rappresentano il futuro e sono in grado di offrire numerosi vantaggi, soprattutto per quanto riguarda l’ecosostenibilità ed il risparmio di carburante. Eppure, sembra che al giorno d’oggi sia molto più conveniente il noleggio di veicoli ibridi ed elettrici piuttosto che l’acquisto di una di proprietà, vediamo però insieme almeno 4 buoni motivi per cui al giorno d’oggi conviene optare per il noleggio a lungo termine piuttosto che per l’acquisto di un veicolo elettrico.

#1 Evitare l’elevata spesa iniziale

Purtroppo le auto elettriche sono ancora molto costose. Il loro prezzo di listino è infatti decisamente elevato se confrontato a quello dei modelli equivalenti a diesel o benzina e questo è un freno per molti automobilisti. Acquistare un’auto elettrica di proprietà, in sostanza, non è ancora conveniente dal punto di vista prettamente economico. È vero che ci sono gli incentivi che consentono di risparmiare qualcosa, ma questi non sono comunque sufficienti per evitare di sostenere una spesa esagerata. Optando per il noleggio a lungo termine si può invece disporre di un veicolo elettrico sostenendo semplicemente un canone mensile, senza obbligo di acquisto.

#2 Non doversi preoccupare della manutenzione

Noleggiare a lungo termine un’auto elettrica significa anche non doversi preoccupare della sua manutenzione, perché questo è uno dei tanti servizi inclusi nel canone mensile. Che si tratti della manutenzione ordinaria o di quella straordinaria, i costi rimangono a carico della società di noleggio e questo è un bel vantaggio. D’altronde, se la batteria dovesse guastarsi la spesa da sostenere potrebbe rivelarsi decisamente alta.

#3 Sapere esattamente quanto costerà mantenere l’auto

Proprio per via del fatto che le auto elettriche sono mezzi innovativi, in molti hanno paura ad acquistarle. È infatti difficile riuscire a prevede quali potrebbero essere i costi da sostenere in caso di guasti, specialmente se questi dovessero riguardare la batteria o qualche componente ad essa collegato. Un classico vantaggio del noleggio a lungo termine è il fatto di poter prevedere quanto si spenderà nell’arco di un anno per il mantenimento del proprio veicolo. L’unica variabile che rimane a proprio carico infatti è quella relativa al rifornimento di carburante e nel caso dell’auto elettrica si tratta di una spesa davvero esigua.

#4 Capire se l’auto elettrica è la soluzione adatta alle proprie esigenze

Un ultimo motivo per cui vale la pena noleggiare a lungo termine un’auto elettrica piuttosto che acquistarla è legato al fatto che finché non la si prova per un periodo prolungato non si può sapere se si tratta della soluzione adatta alle proprie esigenze. Le auto elettriche infatti offrono numerosi vantaggi, è vero, ma è altrettanto vero che hanno qualche difetto da non sottovalutare. Devono essere ricaricate collegandole ad una colonnina, il che richiede tempo, alcuni modelli potrebbero avere una potenza limitata e via dicendo. Con il noleggio si ha la possibilità di sperimentare questi mezzi di mobilità alternativa senza compiere un investimento sul lungo periodo.