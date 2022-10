Poche settimane fa Elodie a Domenica In aveva rivelato a Mara Venier che aveva da poco iniziato una relazione con Andrea Iannone. In questi giorni in tanti a Vasto li hanno visti insieme tra le vie del centro. La loro storia d’amore sembra proseguire positivamente.

Si tratta di un periodo d'oro per Elodie Di Patrizi che oltre ad avere trovato la serenità in amore, ha ricevuto il primo premio WiCA per l'interpretazione in Ti mangio il cuore al Festival del Cinema di Venezia.