Civeta, firmata la proroga della durata del consorzio

Questa mattina i rappresentanti dei Comuni soci del Civeta alle 12.30 hanno firmato il verbale di proroga della durata del consorzio. Lo statuto prevedeva la scadenza della durata in questi giorni, con l’atto firmato questa mattina tale scadenza è stata rinviata.

La notizia della firma ci è stata confermata dal sindaco di Casalbordino Filippo Marinucci.

Per la trasformazione societaria, ci ha informato Marinucci, il commissario ha fissato il termine temporale nel prossimo 2 dicembre.

Il primo cittadino casalese ci ha riportato le richieste formulate al commissario straordinario De Vincentiis, già sollecitate da 5 amministrazioni comunali (San Salvo, Monteodorisio, Villalfonsina, Pollutri insieme alla stessa Casalbordino) in questi mesi, sugli aspetti da chiarire prima della definizione del futuro assetto societario. Aspetti relativi alle quote della futura società e allo stato patrimoniale ed economico dell’attuale Civeta.

“Grande soddisfazione” è stata espressa da Manuele Marcovecchio, presidente della commissione Territorio, Ambiente e Infrastrutture della Regione Abruzzo, per l’imminente trasformazione del consorzio in srl. Trasformazione con la quale verrà messa in sicurezza “per i Comuni soci del Civeta la titolarità del polo tecnologico”.