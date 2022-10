Civeta, in arrivo la proroga del Consorzio

La vicenda della trasformazione del consorzio Civeta, la cui cessazione è prevista dallo statuto il 24 ottobre, e la proroga in attesa di approfondimenti e studi è ad un punto di svolta. Dopo l’incontro tenutosi il 5 ottobre tra il commissario straordinario De Vincentiis e i comuni-soci è fissata la data in cui verrà sottoscritta la proroga: nella tarda mattinata di domani è fissato l’incontro presso un notaio per la firma del verbale di proroga.

Cinque sindaci – Casalbordino, San Salvo, Villalfonsina, Monteodorisio e Pollutri – in questi mesi hanno chiesto (e sollecitato nelle scorse settimane) di poter prorogare la scadenza del consorzio per approfondire l’attuale situazione economica e la futura situazione giuridica. Il nuovo commissario De Vincentiis ha accolto le loro istanze e aperto alla possibilità della proroga. Che verrà firmata nelle prossime ore.

Si è riunito ieri pomeriggio il consiglio comunale di Casalbordino che ha approvato all’unanimità la proposta “Proroga della durata del Consorzio Intercomunale del vastese Ecologia e tutela dell’ambiente (C.I.V.E.T.A.) – Provvedimenti”. L’atto deliberato dall’assise comunale casalese ricostruisce tutta la storia del consorzio, dalla fondazione alla nomina del commissario regionale nel 2015, per poi adottare i provvedimenti necessari alla proroga. “Il Commissario straordinario del CIVETA ha rappresentato lapossibilità di trasformazione del Consorzio in una società di capitali, per lagestione delciclo integrato dei rifiuti secondo il modello dell‘inhouseproviding” e “all’uopoha sollecitato icomuni/soci fondatori ad adottare appositadeliberazione consiliaredi condivisione ed adesione all’operazionesocietaria, dando mandato allo stesso Commissario per l’adozione degli atti necessari” si ricorda nella delibera. Durante l’incontro dello scorso 5 ottobre il Commissario De Vincentiis, come riportato nel verbale, ha invitato “i consorziati a far pervenire copia della delibera con la quale si autorizzi la proroga della durata del Consorzio IntercomunaleC.I.V.E.T.A....entro enon oltre il giorno 19.10.2022”. Con l’approvazione all’unanimità nella seduta di ieri il consiglio comunale di Casalbordino ha autorizzato la proroga fino al 31 ottobre 2042, il sindaco Filippo Marinucci a sottoscrivere il verbale di proroga e “gli eventuali atti connessi” e confermata la posizione assunta nella seduta del 22 agosto scorso.