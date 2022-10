Meglio microblading o trucco permanente?A Pescara

Il trucco permanente e il microblading possono sembrare simili, ma in realtà hanno molte differenze tra di loro in diversi aspetti. Prima di tutto è importante dire che entrambe corrispondono a delle forme di tatuaggio di tipo cosmetico o dermopigmentazione. Un procedimento che esiste già da vari anni e si serve del tatuaggio e della pigmentazione della cute, per produrre esiti concernenti il make up correttivo, che possa durare un lasso di tempo prolungato.

Inoltre il tatuaggio cosmetico può sembrare una vanità, ma non è così in quanto si utilizza anche in determinati casi collegati a patologie come le anomalie genetiche.

In ogni caso sia l’una che l’altra procedura possono essere di grande aiuto per rendere migliore l’aspetto, scopriamo le differenze con il centro di Trucco Permanente Pescara di Toni Belfatto.

Principali differenze fra le due tecniche

Le differenze principali tra il trucco permanente e il microblading sono le seguenti:

- Il trucco permanente ha una durata più prolungata rispetto a quella del microblading, visto che può durare pure fino a 2 anni

- Il trucco permanente si può svolgere sugli occhi, sulle labbra e sulle sopracciglia, mentre il microblading è unicamente per le sopracciglia

- Il trucco permanente si esegue tramite un’apparecchiatura elettrica molto somigliante a quella utilizzata dai tatuatori. Il microblading usa uno strumento simile a una lama, che non necessita di elettricità e di batterie.

Trucco permanente, cos’è

Tecnicamente il trucco permanente è una forma di tatuaggio cosmetico che si basa sull’uso di aghi e macchinari per tatuaggi di tipo artistico, in modo da impiantare coloranti o pigmenti nella cute con lo scopo di migliorare le peculiarità del viso. In pratica si tratta di eyeliner, sopracciglia e labbra. C’è anche la possibilità di avere ombretti oppure fard permanenti, nonostante si tratti di procedure meno abituali.

Molte donne che hanno deciso di affidarsi a tale trattamento l’hanno fatto per risparmiare tempo, ma anche per sistemare delle asimmetrie del volto e per ritrovarsi già truccate appena sveglie.

Il trucco permanente si può eseguire in vari modi. Difatti alcuni operatori usano gli stencil per delineare la forma delle sopracciglia, che solitamente non viene attuata in quanto gli stencil non sono personalizzati per il viso della cliente.

L’obiettivo finale è quello di realizzare una procedura basata su un aspetto naturale, eseguendo un lavoro ottimale.

Microblading, cos’è

Il microblading sta riscuotendo un grande successo in questi ultimi tempi, per vari motivi. Si parla di un procedimento cosmetico ideato per migliorare le più rilevanti caratteristiche del viso: le sopracciglia. Considerando che si tratta di una tecnica alquanto innovativa, ecco perché in tante hanno prediletto questo trattamento. Seppur sia meno duraturo rispetto al trucco permanente, visto che il microblading dura pochi mesi per via della tecnica manuale che viene usata in questi casi.

Difatti il microblading corrisponde soltanto a un manico con una lama applicata sopra. Uno strumento che permette di realizzare graffi superficiali che devono seguire la direzione dei peli delle sopracciglia.

In ogni caso è importante sottolineare che la scelta dell’operatore è fondamentale, in quanto una persona esperta e specializzata saprà consigliarvi il trattamento più adeguato a voi, in base ai parametri del vostro volto.