Inizia il corso “I segreti della Comunicazione Efficace” con Josè Sergio Santoro

Da lunedì 17 ottobre alle ore 19.00, presso l’Università Tre Età di Cupello, inizia il corso gratuito: “I segreti della Comunicazione Efficace”. Un corso di formazione e crescita personale con il supporto di strategie e tecniche di (Programmazione Neuro Linguistica). Il Trainer del corso è Josè Sergio Santoro (counselor- educational & Life coach).

Il corso si terrà in via Alcide De Gasperi. Per partecipare è necessario contattare telefonicamente la segreteria dell'associazione al numero: 3383104091.