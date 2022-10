Impianti di riscaldamento: ecco i modelli di caldaia Beretta piÃ¹ venduti del momento

La scelta di un buon impianto di riscaldamento consente non solo di abbattere i costi, grazie all'utilizzo delle più moderne tecnologie, ma anche di ridurre l'impatto ambientale e migliorare la gradevolezza della temperatura dell'abitazione.

Tra i principali brand produttori di caldaie di ultima generazione, capaci di unire qualità, funzionalità e convenienza, si colloca Beretta, marchio made in Italy fondato nel 1950 da due ingegneri, Angelo Beretta e Alberto Riva, e impegnata dal 1969 nella produzione di caldaie per il riscaldamento domestico unifamiliare.

Marchio sempre in prima linea per quanto riguarda le innovazioni tecnologiche, Beretta offre oggi numerosi modelli di caldaie, tutti rispondenti alle normative più recenti; tra i più apprezzati si collocano quelli a condensazione, in grado di ottimizzare l'utilizzo del gas, riducendone il consumo.

Come risparmiare sull’acquisto di una caldaia Beretta?

Acquistare una caldaia Beretta è oggi più facile che mai, in quanto è sufficiente effettuare una veloce ricerca su internet per trovare numerosi e-commerce specializzati nella vendita di questi prodotti.

Ne costituisce un esempio Climamarket.it, che si contraddistingue per l’ampia possibilità di scelta e per i prezzi piuttosto competitivi: per maggiori informazioni, visita il sito web ufficiale e scopri le caldaie Beretta attualmente disponibili, tutte acquistabili anche a rate.

Per scegliere il modello più adatto, oltre a consultare la dettagliata descrizione e ricca scheda tecnica, è possibile, utilizzando l'apposita funzione, effettuare un confronto diretto tra più caldaie. In questo modo l'utente ha la possibilità di scoprire in pochi click quale delle caldaie di suo interesse presenta le caratteristiche migliori, come una classe energetica più alta, o più affini alle sue necessità, come la possibilità di installarla all'esterno.

Da Beretta Ciao Green a Ciao LX: tutti i modelli più richiesti

La produzione Beretta, sempre attenta alle esigenze dei clienti, punta oggi in particolare su modelli green ed ecosostenibili, i quali risultano anche i più venduti del momento.

Tra i modelli più di tendenza si colloca la caldaia Beretta Ciao Green, una caldaia a condensazione che può essere alimentata o a GPS o a metano. Utilizzabile non solo per il riscaldamento dell'ambiente, ma anche per l'acqua calda sanitaria, dispone di scambiatore condensante che permette di riciclare i fumi prodotti durante il riscaldamento, immettendoli nuovamente nel ciclo di produzione e riducendo così la dispersione di agenti inquinanti nell'aria.

Modello di classe energetica alta, dunque a basso consumo, può essere installata tanto all'esterno quanto all'interno dell'abitazione. Un comodo display al led consente di tenere sempre sotto controllo il funzionamento dell'apparecchio, regolandolo secondo le proprie necessità.

Estremamente interessante anche la Beretta Meteo Green, una delle caldaie più vendute del momento. Anche in questo caso si tratta di un modello a condensazione, alimentata a gas o a metano e di classe energetica A+.

Dotata di doppio scambiatore, è facilissima da impostare, anche grazie al Comando Comfort BeSMART, utilizzabile da remoto, ed esteticamente molto gradevole. Come la precedente, può essere installata sia dentro sia fuori casa.

Interessanti anche i modelli a tiraggio naturale, come la Ciao LX a camera aperta, in grado di garantire bassi consumi di gas e ideale per chi si avvicina per la prima volta al mondo Beretta e desidera puntare su un prodotto di tipo tradizionale, meno costoso, ma sempre efficiente e performante.

Perché scegliere una caldaia Beretta?

Grazie agli oltre 50 anni di esperienza che ha alle spalle, Beretta è in grado di offrire soluzioni per il riscaldamento dalle prestazioni eccezionali, realizzati con materiali resistenti e di alta qualità.

Tanto i modelli tradizionali quanto quelli a condensazione rispondono alla perfezione alle esigenze di riscaldamento degli ambienti domestici.

Le numerose offerte disponibili in rete unite alla possibilità di richiedere, per i prodotti green e a determinate condizioni, gli incentivi statali, tra cui l'Ecobonus, rendono le caldaie prodotte da questo marchio decisamente convenienti, soprattutto in rapporto all'eccezionalità delle loro caratteristiche.