Nuovi ingressi in Consiglio regionale dopo le elezioni politiche

L’elezione di Ignazio La Russa a Presidente del Senato è stato l’avvio ufficiale della nuova legislatura. In questi giorni gli eletti si sono registrati presso le due Camere e sono iniziate le attività parlamentari.

In Abruzzo diversi candidati erano componenti del Consiglio Regionale e uno della Giunta guidata da Marco Marsilio, Guido Quintino Liris, che è stato eletto.

Verrà quindi a modificarsi anche la composizione delle due istituzioni regionali.

Oltre Liris è stato eletto il pescarese Guido Testa, entrambi i neo parlamentari appartenenti a Fratelli D’Italia. Testa sarà sostituito da Leonardo D’Addazio.

Sui banchi del consiglio regionale Liris, nominato assessore dal presidente Marco Marsilio, è stato sostituito finora da Mario Quaglieri. Diventa quindi effettivo il suo ingresso nel consiglio regionale. Ma, essendosi liberato un incarico nella giunta, per Quaglieri si dovrebbero spalancare le porte dell’esecutivo Marsilio. Subentrerebbe in consiglio, quindi, il dirigente di Fratelli D’Italia Avezzano Massimo Verrecchia.

Tra gli scenari post voto si era ipotizzato anche un possibile rimpasto nella Giunta Regionale e non solo un subentro a Liris. Nella conferenza stampa di commento ai risultati elettorali in Abruzzo Marsilio aveva chiuso le porte ad ogni scenario di rimpasto dichiarando “sono allergico a parole come rimpasto, sarà sostituito un assessore, Guido Liris, ma l'assetto non cambia, non voglio perdere tempo con le alchimie e il politichese”.