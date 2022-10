Le pensiline del terminal dei bus urbani e non solo...

La segnalazione di un cittadino vastese.

Provate a prendere il pullman in questi giorni di pioggia a Vasto.

Andate ad aspettare il pullman a Belvedere Romani, via dei Conti Ricci (ingresso cimitero), a lato della farmacia Giovannelli, in via Vittorio Veneto, in corso Garibaldi (di fronte il palazzo comunale). Pensiline rotte. Per non parlare delle periferie, dove cadono a pezzi.

A che servono così? Ci dobbiamo rivolgere a Striscia la notizia o qualche anima buona dal Comune di Vasto fa qualcosa? Immaginate aspettare il pullman da parte degli anziani…