Si è spento il prof. Daniele D'Ottavio, il dolore della comunità scolastica del 'Mattei' di Vasto

Comunità scolastica del ‘Mattei' di Vasto in lutto per la scomparsa del prof. Daniele D'Ottavio, 54 anni originario di Liscia, insegnante di discipline informatiche

“La vita ci riserva momenti in cui tutto diventa complicato. Come comunità scolastica - sottolinea il dirigente Nino Fuiano - siamo profondamente colpiti e addolorati. In questo difficile momento desideriamo vivere in una dimensione di silenzio e, per chi ha fede, di preghiera il lutto che colpisce la nostra scuola. Non servono parole spese inutilmente, unica forza sono e saranno i nostri ragazzi e il loro domani da costruire. Daniele era uno di noi, una cara persona benvoluta da colleghi e alunni. Preghiamo per lui. Il Signore lo accolga nella Sua casa di pace”.