Un Erasmus dedicato alle discipline Steam

L’Istituto omnicomprensivo “Ridolfi-Zimarino” è proiettato in uno scenario internazionale con il progetto Erasmus "Steam approaches for refined teaching” di cui è capofila. Fino al 15 ottobre ospiterà le delegazioni di Estonia, Polonia, Macedonia del Nord e Turchia che saranno impegnate in attività laboratoriali e condivideranno buone pratiche sull'apprendimento delle discipline Steam, in particolare sull’applicazione della Matematica nella didattica della Geografia.

“Si tratta di un tema molto attuale, vista la crescente importanza delle discipline Steam anche nell’ottica di contribuire, già dalle aule, ad abbattere il gap gender che vede il mondo scientifico ancora una prerogativa quasi esclusivamente maschile” sottolinea il dirigente scolastico Antonietta Ciffolilli. “Incrementare la motivazione e allo stesso tempo migliorare le competenze degli alunni facendo sperimentare loro il legame con la vita quotidiana di discipline come la Matematica, è il cuore pulsante di questo Erasmus che riserva uno spazio significativo anche all’ampliamento delle competenze metodologiche degli insegnanti e all’interculturalità” aggiunge la dirigente.

L’Erasmus coinvolge bambini e studenti di tutti gli ordini scolastici, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di secondo grado. Le attività saranno itineranti in quanto l’Omnicomprensivo ha plessi dislocati nei comuni di Scerni, Casalbordino, Pollutri e Villalfonsina.

Per i partner ospiti, la visita sarà anche l’occasione per conoscere il territorio, dal punto di vista culturale, paesaggistico e gastronomico. Sono previste, tra l’altro, escursioni lungo la Costa dei Trabocchi e nella riserva naturale Bosco di Don Venanzio di Pollutri. Una giornata, inoltre, sarà dedicata alla visita all’azienda e alla fattoria didattica dell’istituto tecnico agrario “Ridolfi”.