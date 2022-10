Acqua, ancora una settimana di chiusure programmate notturne

La Sasi, società che gestisce il servizio idrico integrato in quasi tutta la provincia di Chieti, ha reso noto il programma delle chiusure programmate notturne fino a lunedì prossimo 17 ottobre.

L’estate, stagione legata alle carenze idriche, è ormai andata in archivio da diverse settimane ma la necessità di chiusure programmate “al fine di evitare disservizio nella erogazione idrica” prosegue.

Sono 19 i comuni coinvolti in questo crono programma, in sette la chiusura inizia nel tardo pomeriggio (ore 18) e in due a metà pomeriggio (ore 16), cinque diverse sono le programmazioni nel comune di Vasto e oltre la metà coinvolge il comprensorio vastese e il basso Abruzzo.

Questo l’elenco completo.

Nessuna interruzione improvvisa è stata comunicata dalla Sasi insieme al crono programma ma, nella giornata di ieri, è stato pubblicato avviso per chiusure a Lanciano ( motivazione riparazione urgente ) e San Buono ( manutenzione urgente).