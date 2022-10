Le famiglie vastesi Panichelli e Del Greco al battesimo della nipotina di Orietta Berti

C’è un legame fortissimo tra Orietta Berti e Vasto. La famosissima cantante negli ultimi anni ha costruito una bellissima amicizia con i titolari della Pasticceria Chez di Vasto, Angela Scarpitta e Davide Panichelli e con la famiglia di Gianfranco Del Greco. Sono tutti grandi fan della cantante, presenti in prima fila in tanti concerti, in numerosi incontri, in tanti momenti di convivialità. Una relazione di grandissimo affetto e simpatia che ha portato Orietta Berti ad invitarli al battesimo della nipotina, considerandoli nella stretta cerchia dei suoi amici più cari.

Ovviamente la torta e il buffet sono stati un dono della pasticceria Chez.