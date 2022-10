'Codice rosso', condanna per stalking e maltrattamenti all'ex moglie confermata in Appello

In data 7 ottobre, la Corte di Appello de L'Aquila ha confermato la condanna di G.R., 49enne di San Salvo, attualmente sottoposto al divieto di dimora nella provincia di Chieti, condanna relativa ad un caso di stalking e maltrattamenti nei confronti dell'ex moglie.

Il 21 gennaio 2020, dopo le indagini scaturite dalla denuncia della donna per fatti relativi ai mesi precedenti, veniva applicata la misura dell'allontanamento e, a causa delle violazioni consistite in messaggi telefonici e pedinamenti prontamente documentati e registrati dalla vittima. A fine febbraio del 2020 veniva disposta la misura cautelare in carcere per aver violato il divieto di avvicinamento alla vittima.



Oltre 1.000 messaggi in poche settimane, aggressioni fisiche anche in luogo pubblico, minacce con coltello e gps nascosti dentro la macchina. Per più volte, con un duplicato delle chiavi, prelevava la macchina e la nascondeva alla vittima. Si recava sul posto di lavoro per vedere se lavorava. Intimidiva tutti le amiche e le persone vicine alla vittima.



Il Collegio Giudicante aquliano - con questa sentenza - ha definitivamente statuito sul merito della vicenda. La sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Vasto nei mesi scorsi, quindi, è stata in toto confermata: condanna alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione. Confermato il divieto di dimora nella provincia di Chieti. Confermate 5.000 euro di provvisionale ai fini del risarcimento economico.

Soddisfazione per la parte civile, rappresentata dall'avvocato Francesco Bitritto del Tribunale di Vasto.