Ad Antonella Mansi, Presidente Hadri Tanks, è stata conferita la Civica Benemerenza

Il sindaco di Vasto, Francesco Menna a nome dell’Amministrazione Comunale ha consegnato un attestato di Civica Benemerenza, alla Dott.ssa Antonella Mansi Presidente di Hadri Tanks; società che ha donato al Comune di Vasto a titolo gratuito, l’area di accesso alla spiaggia di Punta Penna.

“Una donazione gratuita è atto di grande senso civico, - ha detto il sindaco Francesco Menna - ispirato esclusivamente ad un evidente pubblico interesse e teso a migliorare la fruibilità di un’area a importante vocazione turistica, come la Riserva Naturale di Punta Aderci”.

Pertanto il primo cittadino ha conferito l’attestato di Civica Benemerenza della Città del Vasto alla Dott.ssa Antonella Mansi, Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, attuale Presidente di Hadri Tanks Srl, con la seguente motivazione: Industriale nel settore della chimica di base, ha maturato una rilevantissima esperienza manageriale in ambito nazionale ed internazionale che le ha consentito di assurgere ai vertici di molteplici Società e Gruppi imprenditoriali e divenire, tra il 2012 e il 2020, Vicepresidente di Confindustria con delega all’organizzazione. Nella sua qualità di Presidente della Società Hadri Tanks Srl, ha illustrato ed illustra la Città del Vasto, profondendo le qualificate capacità professionali acquisite nel tempo, sapendole coniugare ad una visione integrale di benessere e sviluppo per la comunità cittadina e territoriale.;

“Siamo uomini e donne della fabbrica e con questo spirito portiamo avanti le nostre attività imprenditoriali. Non ci deve essere conflitto tra le attività industriali e turistiche ma uno sforzo importante - ha dichiarato la Dott.ssa Antonella Mansi - per uno scambio virtuoso. Per Vasto vogliamo essere il valore aggiunto. Abbiamo investito su questo sito e continueremo a farlo. Viviamo tempi di grande incertezza ma confermo la volontà del nostro gruppo ad essere parte vitale del territorio”.