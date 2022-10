Episodi di violenza e vandalismo, modificata l'ordinanza per la musica nel week end a Vasto

“A seguito delle numerose segnalazioni che mi sono giunte in queste ore da parte di diversi cittadini relative a schiamazzi e baccano, e a seguito soprattutto del grave ed increscioso episodio avvenuto alle prime luci di questa mattina, mi vedo costretto a modificare l'ordinanza relativa agli orari e alle modalità di diffusione sonora e musicale firmata in occasione delle festività del Santo Patrono”.

E' quanto scrive, in una nota, il sindaco di Vasto, Francesco Menna, facendo riferimento ad alcuni episodi di cronaca avvenuti, di notte, in questi ultimi giorni di feste patronali.

"Pertanto per la giornata di oggi primo ottobre il limite orario delle attività musicali è fissato per le ore 01:00 mentre per la giornata di domani, 2 ottobre, ho predisposto lo stop alle manifestazioni di intrattenimento musicale dal vivo. Comprendo quanto questa decisione possa non essere condivisa da molti, ma mi vedo costretto a prenderla anche per andare incontro alle Forze dell'Ordine e al grande lavoro che in questi giorni hanno svolto, ancor più intensamente per garantire sicurezza e il regolare svolgimento delle manifestazioni in programma. Una decisione che mi vedo costretto a prendere anche per andare incontro alle segnalazioni e alle problematiche che mi sono giunte da diverse famiglie che hanno lamentato quanto accaduto e mi hanno manifestato le loro preoccupazioni in merito.

Colgo infine l'occasione per lanciare un appello: ‘Divertitevi, ma fatelo con gioia, con serenità e soprattutto con responsabilità’. Gli atti di violenza e di vandalismo oltre a ledere gli altri e i beni pubblici, ledono l'immagine della città".