Classe energetica: differenze e caratteristiche

Ottimizzare la classe energetica di un edificio permette di ridurre gli sprechi ed i consumi di casa. Oggi il mercato offre un’ampia gamma di prodotti ed impianti con classe energetica elevata, il più delle volte caratterizzati da funzionalità intelligenti e smart.

Quante sono le classi energetiche?

Le nuove classi energetiche sono dieci e ad ognuna è assegnato un punteggio di efficienza energetica definito. La scala va da 1 per la meno efficiente, a 10 per quella più efficiente. Nello specifico, il livello più basso è quello dalla classe G indicato nell’etichetta energetica dal colore rosso. Mentre il migliore è rappresentato dalla classe A identificata nell’etichetta energetica con il colore verde. Ciò permette a chi deve scegliere un nuovo elettrodomestico, una facile identificazione dell'efficienza e delle sue prestazioni.

Differenza tra le classi energetiche

Di conseguenza, secondo questa scala, la classe A è quella che consuma di meno, la G quella che consuma di più. La principale differenza è che un elettrodomestico in classe A è in grado di ottimizzare i consumi e ridurre gli sprechi energetici fino al 50% in meno rispetto ad un elettrodomestico di classe inferiore. E così via per le altre classi energetiche, fino ad arrivare all’ultima, la classe G, che è quella che presenta i consumi maggiori. Oggi grazie agli elettrodomestici di ultima generazione, come per esempio quelli proposti da Ariston , è possibile avere il massimo del comfort energetico all’interno della propria abitazione.

Classe energetica elettrodomestici

Gli elettrodomestici caratterizzati da una classe energetica elevata, il più delle volte smart e connessi, consentono di vivere al meglio la casa. Infatti, i comuni apparecchi utilizzati ogni giorno in casa, se di classe energetica elevata, offrono svariati vantaggi. Pertanto, a questo proposito per scegliere un nuovo elettrodomestico e risparmiare, è bene prestare attenzione all’etichetta energetica e alle classi energetiche, da cui dipende inevitabilmente il consumo energetico di qualsiasi apparecchiatura elettronica.

Cos’è allora l’etichetta energetica?

L’etichetta energetica degli elettrodomestici, che ha la forma di un diagramma a colori, deve essere apposta in modo leggibile e visibile sulla parte anteriore di tutti gli elettrodomestici. Infatti, questa è essenziale per conoscere le informazioni sulla capacità di consumo, tecniche e caratteristiche energetiche di un determinato elettrodomestico. Inoltre, garantisce a chi vuole acquistare un nuovo elettrodomestico una scelta consapevole, necessaria per selezionare elettrodomestici che consumano meno energia e garantiscono un risparmio economico sul lungo periodo, nonostante il prezzo di vendita potrebbe risultare più elevato.

Elettrodomestici smart di classe energetica elevata per risparmiare energia e migliorare la qualità della vita

Per risparmiare in bolletta, ottimizzare i consumi dell’energia elettrica e allo stesso tempo rispettare l’ambiente, bisogna scegliere elettrodomestici di classe energetica elevata ed efficiente. Oggi quelli più gettonati sono gli elettrodomestici smart che oltre ad essere caratterizzati da una classe energetica efficiente, ottimizzano i consumi e migliorano il benessere grazie alle funzioni smart che ne facilitano l’utilizzo.

Gli elettrodomestici smart rendono la casa un luogo intelligente che ha a cuore la salute psicofisica dei suoi abitanti. In particolare funzionano grazie ad un impianto domotico, che li collega simultaneamente alla rete domestica. Questo permette di controllare l’utilizzo, ottimizzarne i consumi e di conseguenza risparmiare sui costi in bolletta.