Processione di San Michele, modifiche alla viabilitÃ 

Cambio della viabilità nel centro di Vasto nel giorno conclusivo degli appuntamenti di festa in onore di San Michele Arcangelo, il Patrono della città.

Queste le strade e i relativi divieti di sosta, di accesso e direzioni obbligatorie che saranno interessate dalla tradizionale processione.

Dalle ore 15:00 alle ore 21:00 del giorno 30 settembre in Via Barbarotta, Piazza Caprioli, Via del Forno Rosso, Via Marchesani, ambo i lati di Via San Michele ,Belvedere San Michele e largo Manganelli, sono istituiti: il divieto di sosta con rimozione coatta ed il divieto di transito;

In Via S. Michele (intersezione Via del Giglio), sono istituiti: il senso vietato (divieto di accesso) e la direzione obbligatoria a sinistra (verso Via del Giglio);

In Via Del Giglio ( intersezione con Via delle Croci) sono istituiti: il senso vietato e la direzione obbligatoria a sinistra su Via Madonna dell’Asilo per i veicoli provenienti dalla Circonvallazione istoniense;

Infine, obbligo di proseguire diritto verso Via Madonna dell’Asilo per i veicoli provenienti da Via del Giglio