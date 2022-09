“Petali di Rose”… scrivi una lettera e chiedi l’impossibile a Santa Teresina

Sabato 1° ottobre dalle ore 20.30 presso la chiesa parrocchiale di San Giovanni Bosco a Vasto, ci sarà l’appuntamento con la serata “Petali di Rose” organizzata dal comitato diocesano di Chieti -Vasto del Rinnovamento nello Spirito.

“Petali di Rose” è l’evento dedicato per chiedere a Dio l’impossibile attraverso l’intercessione di S. Teresa di Gesù Bambino.

“Porta con te l’occorrente per scrivere e spedire una lettera, anche busta e francobollo.”, è l’invito degli organizzatori. Queste lettere verranno consegnate a delle suore che pregheranno per tutte le intenzioni contenute in questi scritti e tra un anno rispediranno ai “mittenti/destinatari” la stessa lettera.

Chi ha ottenuto la grazia di quanto scritto nella lettera dell’anno scorso e vuole fare la testimonianza può contattare il proprio gruppo di Rinnovamento di riferimento.