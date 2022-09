Elodie a Domenica in: ”Mi frequento con Andrea” e la Venier: ”Andrea chi?”

Elodie è stata intervistata da Mara Venier a Domenica in. «Allora.. Sono in un periodo molto bello ma comunque mi frequento con Andrea da un paio di mesi.» ribatte la cantante, ricalcando la storia d'amore con Andrea Iannone, ormai nota alle cronache rosa. Mara: «Si chiama Andrea questo ragazzo?» mostrando di non essere informata della relazione con il campione del motociclismo.

Già a Verissimo, la scorsa settimana, Elodie aveva confermato la frequentazione con Iannone sostenendo di non avere ancora le idee chiare perché è una relazione troppo recente.

Tra Elodie e Iannone sarà vero amore?