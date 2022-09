Seggi aperti, si vota fino alle 23

Seggi aperti, fino alle 23, per le elezioni politiche nazionali 2022 per la scelta del nuovo Parlamento.

In totale sono 1.214.984 i cittadini abruzzesi, di cui 619.921 donne e 595.063 uomini, con diritto di voto: 381.399 in provincia di Chieti, 288.026 in quella di Pescara, 274.448 (Teramo) e 271.111 (L'Aquila).

Sono 6.784 i diciottenni che voteranno per la prima volta e da questa tornata anche per il Senato: 3.504 femmine e 3.280 maschi.

Alle precedenti elezioni politiche, del 18 marzo 2018, in Abruzzo l'affluenza fu del 75,2%.

E per la prima volta si vota con le Camere riformate dall'ultimo taglio di parlamentari (saranno eletti 400 deputati e 200 senatori).