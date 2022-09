Si scontrano scooter e auto, l'incidente all'incrocio: feriti due giovani

Bilancio pesante per l'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio all'incrocio tra corso Europa e via Ciccarone.

Si sono scontrati uno scooter con a bordo due giovani, 15enni entrambi, ed un fuoristrada.

Sul posto, per i soccorsi, ambulanze del 118 dal vicino Ospedale ‘San Pio’ e, per la gravità delle condizioni di uno dei due ragazzi, si è reso necessario l'arrivo dell'eliambulanza con trasferimento a Chieti. Trasportato al nosocomio di via San Camillo De Lellis l'altro ferito.

Polizia Locale e Carabinieri si occupano della ricostruzione dell'incidente.

Foto Lino D'Avino