Anastasia Spadaccino da Vasto a Dublino!

“Anastasia Spadaccino, storica allieva-attrice del Teatro Studio Vasto”, informa Stefano Angelucci Marino, fondatore e direttore della scuola di teatro, “è stata presa al Griffith College di Dublino in Irlanda. Il corso di laurea si chiama FILM, TV & SCREEN MEDIA PRODUCTION e Anastasia, per poter accedere al corso, ha dovuto sostenere un provino lungo e articolato in questi mesi.”

Lo scopo principale del Bachelor of Arts in Film, TV and Screen Media Production è quello di sviluppare negli studenti le conoscenze essenziali e le abilità pratiche e tecniche necessarie per esprimere la loro creatività e sviluppare le loro capacità di lavorare nei media dinamici di film, TV e produzioni di screen media. I laureati saranno in grado di produrre artefatti multimediali per lo schermo che mostrano abilità tecniche, creative e logistiche nella produzione cinematografica, post-produzione, TV in diretta e trasmissione, scrittura e VFX.