Nasce a Vasto Factory, il nuovo polo artistico e culturale diretto da Gabriele Cirilli

Gabriele Cirilli, attore di successo originario di Sulmona, ha scelto la provincia di Chieti per realizzare un nuovo polo artistico e culturale, “Factory”, nello specifico Vasto. Martedì 20 settembre alle 14,30 a Vasto, all’interno del Politeama Ruzzi di Vasto ci sarà l’inaugurazione.

Sarà una scuola dedicata alla formazione e alla promozione delle attività teatrali nella sua regione natale, in collaborazione con la Magamat e con Marco Santilli. Sarà uno spazio culturale e creativo, dedicato agli attori e a tutti i lavoratori dello spettacolo come tecnici, macchinisti e truccatori, ma anche una sede di manifestazioni e premi. Una fucina di talenti guidata da molti professionisti come: Matilde Brandi per la danza, Silvia Mezzanotte per il canto, il regista Valter Lupo - uno dei primi allievi dell’Accademia di Gigi Proietti - per la recitazione. Ci saranno anche lezioni di psicologia e comunicazione con la psicoterapeuta Sonia Abbondanza.

Sono 30 le persone che inizieranno, arrivano da Palermo, Catania, Napoli, Roma, Milano e Torino. Il corso avrà una durata annuale per il momento.