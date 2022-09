'Ambulanti in Città', bilancio soddisfacente per Confcommercio

Bilancio soddisfacente di Confcommercio Chieti per l'edizione 2022 di “Ambulanti in Città”, la tradizionale Fiera organizzata nella consueta ‘cintura’ di via Giulio Cesare e strade limitrofe.

Dalle prime ore della mattina di domenica numerose le bancarelle allestite, con articoli di vario genere: oggettistica, abbigliamento, antiquariato, prodotti tipici, per la casa ed il tempo libero.

L’Amministrazione Comunale di Vasto che ha patrocinato l’evento ha ringraziato, nel corso della conferenza stampa organizzata in piazza Smargiassi, la Confcommercio di Chieti nella persona della presidente Marisa Tiberio e dei suoi collaboratori.

"'Ambulanti in Città' - ha sottolineato l'assessore al Commercio Anna Bosco - non è solo una manifestazione fieristica ma attira tante famiglie per una giornata di svago e, vista la sua importanza, dà lustro alla nostra città a livello regionale. Per questo il supporto delle istituzioni non deve mai mancare. Le difficoltà del settore - ha aggiunto - si ripercuotono drasticamente anche sul settore che va sostenuto. L’affluenza alla manifestazione è stata elevata, ed auspichiamo che anche le persone abbiano potuto fare acquisti nonostante il caro vita che pesa sulle famiglie.”

Erano presenti all'incontro anche il vice sindaco Licia Fioravante, l’assessore Carlo Della Penna ed il consigliere comunale Marino Artese.

Foto Andrea Marino