Arrivano gli orari per le docce!

Tra le soluzioni virtuose della presidenza dell’Unione Europea e il piano di risparmio predisposto dal governo italiano arrivano ai consumatori varie proposte che potrebbero consentire un risparmio sulle bollette di gas e luce anche di 607 euro in un solo anno. E’ quanto afferma l’Enea, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, che ha collaborato con il ministro Roberto Cingolani al piano. Cosa propongono? Riscaldamento a 19 gradi, riduzione di un’ora al giorno dell’accensione dei termosifoni, 15 giorni in meno di riscaldamento annui, riduzione dei minuti della doccia, da 7 a 5 minuti, abbassandone la temperatura di tre gradi e facendo attenzione agli orari.