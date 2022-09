'Voto dove vivo', mozione approvata all'unanimitÃ 

È stata approvata all'unanimità, nella seduta del Consiglio comunale del 14 settembre, la mozione illustrata dal consigliere comunale Francesco Del Viscio (Sinistra per Vasto) e sottoscritta anche dai capigruppo Marianna Del Bonifro (PD) e Luigi Marcello (Città Virtuosa) riferita alla proposta di legge n.1714 del 2019 relativa alla modifica delle procedure elettorali per consentire l'esercizio del diritto al voto ai cittadini "fuori sede".

Il problema dell’astensionismo, che si accentua anno dopo anno, ha tra le sue cause l’impossibilità di votare nel Comune di domicilio – dove si lavora, dove si studia – e la necessità di dover recarsi in quello di residenza per esercitare un diritto ed un dovere costituzionale come quello al voto. Secondo i più recenti sondaggi, solo i due terzi degli aventi diritto si recheranno alle urne il 25 settembre; all’origine di tale fenomeno ci sono, tra le altre ragioni, proprio i numerosi spostamenti che cittadine e cittadini sono obbligati a fare all’interno del territorio nazionale.

Nonostante sia garantita la possibilità di votare per corrispondenza a chi risiede all'estero, ciò non avviene per chi ha il proprio domicilio in Italia - i cosiddetti "fuorisede" – che il 25 settembre sarà costretto a tornare nel luogo di residenza o a rinunciare all'esprimere il proprio voto. Con lo scioglimento delle Camere conseguente alla Caduta del governo tutti i disegni di legge, compreso quello in oggetto, sono decaduti. Ciononostante, ne condividiamo i principi e le proposte e, attraverso questa mozione che assume un forte significato simbolico in questo momento, vogliamo impegnare l’Amministrazione Comunale ad impegnarsi in tal senso, sollecitando anche il futuro governo a garantire a chi è "fuorisede" il diritto al voto. Ringraziamo le Consigliere ed i Consiglieri che hanno accolto la mozione – lanciata e proposta da giovani rappresentanti di partiti, liste civiche ed altre realtà presenti a Vasto - dando voce alle nuove generazioni ed alle loro esigenze inascoltate.

Firme

Segretario Articolo Uno Vasto - Francesco del Viscio

Capogruppo del Partito Democratico - Marianna Del Bonifro

Rappresentante giovanile della lista Città Virtuosa - Anna Natarelli

Segretario Giovani Democratici Vasto - Piermario Angelini

Coordinatore Cittadino della lista Sinistra per Vasto - Mario Enrico Testa

Portavoce Possibile Abruzzo - Annamaria Marisi

Segretaria della lista Filo Comune - Carlotta Di Casoli

Collettivo Transfemminista Intersezionale Patate Bollenti