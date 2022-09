Candidature entro il 25 settembre per portalettere a Poste Italiane

Tutti i diplomati con patente di guida che vogliono essere selezionali per svolgere il lavoro di portalettere con Poste Italiane su tutto il territorio italiano, possono presentare la domanda on line entro il 25 settembre collegandosi al sito https://www.posteitaliane.it/it/carriere.html e seguendo le indicazioni presenti nella sezione “posizioni aperte”. La regione e le province di assegnazione saranno individuate in base alle esigenze aziendali. Il candidato potrà indicare una sola area territoriale di preferenza ed essere coinvolto nel processo di selezione in relazione ai correnti fabbisogni.

L’azienda propone un contratto a tempo determinato in relazione alle specifiche esigenze aziendali sia in termini numerici che di durata. Il processo di selezione prevede, oltre alla candidatura, una prima fase di selezione attraverso un test attitudinale. Coloro che supereranno questa fase, potranno essere contattati da Poste Italiane per il completamento del processo di selezione che prevede sia la prova d’idoneità alla guida del motomezzo (che sarà effettuata su un motomezzo 125 cc a pieno carico di posta) sia un colloquio. Il superamento della prova moto è condizione essenziale senza la quale non potrà aver luogo l’assunzione. Sarà necessario presentare idonea documentazione che attesta il titolo di studio nel momento della prima convocazione nella sede di Poste Italiane.