Giovanni Peluso con “Atlantico” arriva secondo a Sanremo Trend Rock 2022

“Voglio esprimere la mia musica e farla entrare nei vostri cuori.”, ha raccontato Giovanni Peluso sul palco dell’Ariston prima della sua canzone “Atlantico” il 10 settembre 22, “Il brano Atlantico parla della battaglia che affrontiamo ogni giorno contro la vita reale e la possibilità che i nostri sogni vincano questa realtà”.

L’artista poliedrico Giovanni Peluso, campione di Basket, laureando in Architettura, artista e cantautore, si è classificato al secondo posto nella 35esima edizione di Sanremo Trend Rock 2022.

“Mi sono divertito, ma anche emozionato moltissimo in questa bellissima esperienza, in cui ho dato il massimo.” Racconta Giovanni Peluso. “Ero il più giovane e senza band. “Atlantico” è il mio inedito, la scrittura è parte integrande di quello che voglio spiegare della mia vita. Rappresenta per me un inno ai propri sogni che possono realizzarsi, rappresenta la speranza”

Classe 2000, in arte Giopeluso. “L’arte mi riveste a 360° è il mio stile di vita.” È così che si descrive sul sito di Sanremo Rock, Giovanni Peluso. “Sono un artista amo scrivere poesie, dipingere, la parte del cantautore è quella che mi permette maggiormente di mettere in musica la mia arte per creare magia qualcosa di unico. Il mio stile di vita è fondato sul non arrendersi mai sono una persona molto tenace che non si ferma e affronta tutto con positività e voglia di farcela: “MAI MOLLARE” Sento un enorme richiamo artistico musicale, quello di portare speranza e sfumature di bellezza con la mia musica riesco a sentirmi infinito. Sono una persona ipersensibile che riesce a captare anche i dettagli che il mondo ci nasconde. Amo la vita penso che sia il dono più bello che abbiamo uno dei miei più grandi sogni e passare alla storia. Ed essere ricordato. Più che scrivere canzoni amo mettere in poesia la musica per creare un’opera d’arte. Che la gente possa sentire e fare propria. Questo è una parte del mio mondo cercherò di portare il sole e la speranza nel mondo.”

“Da mamma potrei dire sono molto orgogliosa di mio figlio.” Commenta la madre Carla Ferrari. “Voglio ringraziarlo perché è un bellissimo esempio reale. Ci insegna che sognare non costa nulla e che si può vivere come se non ci fosse un domani. La sua energia è contagiosa, insieme alla sua umiltà, il suo coraggio, il suo spirito di sacrificio e tutto ciò che con lui si colora.”